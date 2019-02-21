В Праге открывается Матейская ярмарка

Тимур Кашапов
21-02-2019
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В пражском ярмарочном комплексе «Выставиште» открывается традиционная и самая крупная передвижная ярмарка развлечений и аттракционов в Чехии – Матейская ярмарка. Взрослых и детей ждут замок страха, тир, карусели, качели, надувные замки, качели-лодки, американские горки и чертово колесо высотой 35 м.

Традиция Матейской ярмарки уходит корнями глубоко в историю – 24 февраля 1595 года в Праге впервые прошли ярмарочные гуляния в честь святого Матея, которые стали первой весенней ярмаркой в Европе. Время работы парка – по будням с 14 до 21 часов, кроме понедельника, в выходные и праздники – с 10 до 22 часов. 56-й сезон Матейской ярмарки продлится до 22 апреля.

 
 
 
 
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