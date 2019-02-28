В Праге открывается крупнейшая выставка аудиовизуальной техники

В столичном отеле Don Giovanni 1-2 марта пройдет крупнейшая в Чехии и Словакии выставка аудиовизуальной техники Audio Video Show Praha 2019. В ходе этого мероприятия производители аудиовизуальной техники представят свою продукцию, а посетители смогут ознакомиться с новинками различной домашней электроники: телевизорами, домашними кинотеатрами, стереосистемами, проекторами и т.д.

Отдельным блоком выставки станет так называемое «умное жилье». Организаторы Audio Video Show расскажут и покажут, какими могут быть «умные квартиры и дома XXI и даже XXII веков». В рамках выставки состоится выставка фотографий, презентации и демонстрации новых видов техники, а также лотерея. Стоимость билета составляет 150 крон. Все вырученные от продажи билетов деньги пойдут на благотворительность и перечислены в UNICEF.