В Праге открывается фестиваль ЛГБТ-сообщества Prague Pride

Катерина Айзпурвит
05-08-2019
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В 10-й раз в чешской столице открывается фестиваль Prague Pride, посвященный сексуальным меньшинствам, который будет проходить с 5 по 11 августа. Вечером в день открытия на Стршелецком острове в Праге состоится концерт; в выходные дни Петршинская смотровая башня будет подсвечена цветами радуги. Кульминацией фестиваля станет традиционное костюмированное шествие «Парад гордости», которое пройдет по центру Праги в субботу, 10 августа. Ожидается, что в нем примет участие около 30 000 человек.

В связи с началом мероприятий на здании столичной Новой ратуши был поднят радужный флаг. На вступительной пресс-конференции мэр Праги Зденек Гржиб сообщил, что, по его мнению, люди одного пола имеют право на заключение полноценного брака, чего они пока лишены в Чехии, где оформляются только партнерские отношения. Гржиб также указал, что воспринимает фестиваль как «знак уважения и солидарности с сексуальными меньшинствами в странах, где их права грубо нарушаются».

В рамках Prague Pride состоится более 140 мероприятий. Также участники отметят 50-летие полицейского вторжения в гей-бар в Нью-Йорке, где в 1969 году проводились задержания по подозрению в принадлежности к секс-меньшинствам. В прошлом году фестиваль привлек 90 000 зрителей.

Катерина Айзпурвит
05-08-2019
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