В Праге открывается Febiofest

Тимур Кашапов
21-03-2019
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21 марта в Праге открывается 26-й международный кинофестиваль Febiofest, который предложит зрителям более ста фильмов почти из 50 стран мира. Самый большой кинофестиваль подобного рода, проходящий в ЧР, и на этот раз соберет множество известных гостей, в частности, чешскую столицу посетят американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер, обладатель «Золотого глобуса» Питер Фонда, американо-российский режиссер, сценарист, прозаик и журналист Михаил Идов и др.

Febiofest был основан в 1993 году независимой кино- и телевизионной компанией Febio, первоначально под названием Международный смотр независимого кино, телепрограмм и видеопроектов. В течение первых двадцати лет существования на фестивале побывали в качестве гостей и представили свои фильмы Нанни Моретти, Джеральдина Чаплин, Роман Полански, Андрей Кончаловский, Никита Михалков, Карлос Саура, Бруно Ганц и др. Более подробную информацию о Febiofest-2019 вы найдете на официальном сайте www.febiofest.cz.

 
 
 
 
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