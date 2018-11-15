В Праге открывается ČokoFest 2018

ČokoFest 2018 в седьмой раз пройдет в пражском торговом центре Galerie Harfa. Мероприятие начнется в пятницу, 16 ноября, и продлится до воскресенья, 18 ноября. Его посетители смогут продегустировать лучшие изделия из шоколада, принять участие в мастер-классах по изготовлению шоколада и прослушать лекции специалистов.

Кроме того, будет организована ярмарка, на которой можно будет приобрести торты, пирожные и другие сладости со всех уголков планеты. Часы работы фестиваля – с 10 до 18 часов, вход для всех желающих бесплатный.