В Праге открывается ČokoFest 2018

ČokoFest 2018 в седьмой раз пройдет в пражском торговом центре Galerie Harfa. Мероприятие начнется в пятницу, 16 ноября, и продлится до воскресенья, 18 ноября. Его посетители смогут продегустировать лучшие изделия из шоколада, принять участие в мастер-классах по изготовлению шоколада и прослушать лекции специалистов.
Кроме того, будет организована ярмарка, на которой можно будет приобрести торты, пирожные и другие сладости со всех уголков планеты. Часы работы фестиваля – с 10 до 18 часов, вход для всех желающих бесплатный.
Что такое российская пропаганда и как с ней бороться
Еврокомиссия – против дезинформации, но без Министерства Правды
Чешские стартапы, покорившие зарубежные рынки
Чехия не уйдет из Афганистана, – заявляет премьер. – Главная угроза терроризм, а не Россия
Вино и гусь святого Мартина — когда часы пробьют одиннадцать