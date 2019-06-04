В Праге открылось посольство Мьянмы

Министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петршичек провел в Праге встречу с госсоветником Мьянмы (ранее Бирма) Аун Сан Су Чжи. Во время встречи политики обсуждали возможности углубления межправительственных отношений двух стран и экономического сотрудничества. В Праге также состоялось открытие посольства Республики Союз Мьянма.

Глава внешнеполитического ведомства Томаш Петршичек напомнил о многолетней истории отношений между Чехией (Чехословакия) и Мьянмой (Бирма). В 70-х и 80-х годах прошлого века чехословацкая сторона реализовала в дружественной стране несколько крупных промышленных проектов. В Мьянме была построена фабрика по производству автомобильных покрышек, сахарный завод и линия по выпуску тракторов. Во время встречи Томаша Петршичека и Аун Сан Су Чжи обсуждались вопросы соблюдения прав человека и возможности предоставления гуманитарной помощи