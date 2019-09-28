В Праге открыли мемориальную доску в память о тысячах гражданах ГДР, эмигрировавших через ЧССР в Западную Германию

Мемориальная доска, открытая 28 сентября на вокзале Либень в Праге, посвящена беженцам из ГДР, которые 30 лет назад, в 1989 г., на специальных поездах отправлялись оттуда в Западную Германию.

В церемонии принял участие бывший министр ФРГ Рудольф Зайтерс, который вел от имени Западной Германии переговоры о судьбе восточных немцев, пытающихся уехать из соцлагеря. Один из бывших беженцев Маркус Риндт, сегодня являющийся дирижером оркестра Дрезденского симфонического оркестра, рассказал о напряженности и неуверенности в завтрашнем дне, которые тогда царили среди немцев, оказавшихся тогда в Праге.

Вечером в посольстве Германии состоится фестиваль «Путь на свободу», посвященный событиям 1989 г. В районе, прилегающем к посольству, прошло ретрошоу в память об автомобилях, которые бросали на улицах Праги восточные немцы, зачастую отдавая ключи от них незнакомым пражанам. 28 сентября в районе Мала Страна зрители могли увидеть старые «вартбурги», «трабанты», советские «лады» и чехословацкие «шкоды-100».

К 1989 г. в ГДР было подано 112 000 заявлений на переезд в ФРГ, и часть восточных немцев отправилась на Запад через Чехословакию и Венгрию, которая перестала закрывать границу с Австрией. Власти ЧССР соблюдали договор с ГДР и препятствовали проезду ее граждан, в результате чего восточные немцы пытались добиться выезда, оставаясь на территории посольства ФРГ в Праге и проводя там недели в тяжелых условиях. Согласно официальным данным, к 8 ноября 1989 г. через ЧССР выехало в ФРГ около 42 000 жителей ГДР. В Праге они оставили 1259 автомобилей, в основном, марки «трабант».