Архив передач

В Праге открылась выставка World Press Photo

Катерина Айзпурвит
08-06-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Выставка фотографий победителей 63-го конкурса World Press Photo, на которой представлены лучшие работы в области фотожурналистики, открылась в понедельник, 8 июня, в Праге после вернисажа в Амстердаме.

Там можно увидеть снимок основного призера конкурса – японского фотографа Ясуёси Тиба, ведущего специалиста Agence France-Presse (AFP) по Восточной Африке. На кадре Straight Voice запечатлен протест в Судане против режима Омара аль-Башира: молодой человек при свете фонариков мобильных телефонов читет стихи протеста.

Также на World Press Photo предтвалены работы чешских фотографов, запечатлевшие дни пандемии коронавируса.

Выставка продлится до 28 июня.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 