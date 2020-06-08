В Праге открылась выставка World Press Photo

Выставка фотографий победителей 63-го конкурса World Press Photo, на которой представлены лучшие работы в области фотожурналистики, открылась в понедельник, 8 июня, в Праге после вернисажа в Амстердаме.

Там можно увидеть снимок основного призера конкурса – японского фотографа Ясуёси Тиба, ведущего специалиста Agence France-Presse (AFP) по Восточной Африке. На кадре Straight Voice запечатлен протест в Судане против режима Омара аль-Башира: молодой человек при свете фонариков мобильных телефонов читет стихи протеста.

Также на World Press Photo предтвалены работы чешских фотографов, запечатлевшие дни пандемии коронавируса.

Выставка продлится до 28 июня.