В Праге открылась международная конференция по квантовой физике и термодинамике

Катерина Айзпурвит
14-07-2019
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Пять лауреатов Нобелевской премии и более 160 физиков со всего мира прибыли в чешскую столицу на конференцию, открывшуюся 14 июля, по квантовой физике и мезоскопической термодинамике (Frontiers of Quantum and Mesoscopic Thermodynamics 2019).

До 20 июля в Праге будут проходить лекции по квантовой оптике, биологии, астрофизике и другим дисциплинам. Лауреат Нобелевской премии по физике 1997 года Уильям Филлипс выступит с лекцией о сверххолодных атомах; Райнер Вайсс, удостоенный этой премии за 2017 год, расскажет о равитационно-волновой астрономии.

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