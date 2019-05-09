В Праге открылась 25-я выставка Book World Prague

Тимур Кашапов
09-05-2019
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В Праге в Выставочном центре в Голешовице начала работу юбилейная 25-я Международная книжная ярмарка «Мир книги. Прага-2019» (Book World Prague), которая продлится до 12 мая. Главная тема нынешней выставки – «Память и воспоминания». Почетный гость – Латинская Америка.

Мероприятие посетят представители более 30 стран, в том числе лауреаты Нобелевской премии Герт Мюллер (Германия) и Марио Варгас Льоса (Перу), здесь состоится около 400 сопроводительных лекций, бесед и мастер-классов, книжная ярмарка. Цена билета составляет 120 крон на один день выставки и 250 крон на все четыре дня.

 
 
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