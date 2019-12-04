В Праге откроется выставка Cosmos Discovery

Oригинальные экспонаты, касающиеся освоения космического пространства в США, СССР и России, осколки мотора ракеты-носителя «Сатурн» и корабля «Aполлон», коллекции скафандров, а также ряд других технических экспонатов и моделей увидят посетители на новой выставке Cosmos Discovery.

Она откроется 27 декабря в Выставочном комплексе пражского района Голешовице. «В рамках интерактивной программы Cosmocamp можно будет пройти тренинг космонавтов и испытать плюсы самых современных 3D–технологий, сообщил в пресс-релизе от имени организатора выставочного проекта, агентства JVS Group Maртин Звоничек.

Одна из секций выставки посвященабудущим космическим программам, проектам Национального управления по аэпронавтике и исследованию космического пространства - NASA и компании SpaceX Илона Маска.