В Праге откроется музей кино

Антон Каймаков
16-10-2018
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На декабрь 2018 г. назначено открытие в Праге чешского киномузея. Об этом СМИ сообщила Терезия Кржижковска, одна из его основательниц. Идея создания городского музея, посвященного искусству кинематографии, родилась у студентов Карлова университета. Патронируют проект режиссеры Иржи Менцель, Ольга Соммерова, Гелена Тржештикова и Ян Гржебейк.

Создатели музея обещают, что речь пойдет не о «классческой» выставке экспонатов и документов, а об инсталляциях и творческом пространстве, где можно будет воплотить собственные идеи.

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