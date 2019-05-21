В Праге откроется филиал Музея мадам Тюссо

В конце 2019 года в Праге запланировано открытие филиала знаменитого лондонского «Музея восковых фигур мадам Тюссо». Владелец музея, коим является группа «Merlin Entertainments» предоставил соответствующую лицензию чешской компании «Wax Museum – Svět zábavy» (Мир развлечений). Чешский партнер поступившую информацию подтвердил.

Первый музей восковых фигур в Праге «Wax Museum» открыл 29 марта 1997 года. Чуть позже им были созданы филиалы в Карлштейне и Чешском Крумлове. В Праге с 2014 года также работает филиал известного парижского музея восковых фигур «Grévin». После смены в 2018 году владельца филиала экспозиция была расширена и ныне также рассказывает посетителям об истории производства шоколада.