В Праге обследуют уже восьмого человека на предмет наличия коронавируса

В Праге в настоящее время обследуют уже восьмого человека на предмет наличия у него коронавируса. В больнице «На Буловце» ожидают результатов анализов, сообщили в Санэпидемстанции столицы Чехии. Ни у одного из семи обледованных в Праге лиц заражения китайским коронавирусом не было выявлено.
В целом в Чехии провели соответствующие анализы более чем двадцати пациентам, однако в стране до сих пор не было зарегистрировано ни одного случая обнаружения вируса, в отличие от Германии и Франции.
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