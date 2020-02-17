В Праге начнутся работы по установке копии Марианской колонны

На пражской Староместкой площади на этой неделе планируется начать работы по восстановлению Марианской колонны напротив Тынского храма, поваленной в 1918 году в знак протеста против символа Габсбургской монархии. Многие, тем не менее, считают 16-метровый памятник данью благодарности защитникам-добровольцам Праги от врагов и ценным памятником зодчества.
Речь идет об установке точной копии увенчанного пластикой Девы Марии монумента, выполненной известным чешским скульптором Петром Ваней. В понедельник, 17 февраля, видимо, начнется археологическоe исследование, после чего строители будут устанавливать фундамент для столба. Он будет установлен в период с конца апреля до середины сентября 2020 г.
Автор копии сообщил ČTK, что располагает всеми разрешениями, необходимыми для этой работы. «Архитектурная часть складируется на судне, на котором мы привезли ее в Прагу. Все уже готово. Часть фрагментов памятника находится в моем ателье», – пояснил ранее скульптор.
Площадь перед посольством РФ в Праге может быть переименована в честь Бориса Немцова
Чехословацкий корпус. Рельсы в обмен на Колчака
О репрессированных в СССР чехословацких гражданах расскажут украинские архивы
Хотите посетить Национальный музей в Праге? Заходите прямо сейчас — онлайн и бесплатно!
Судьба, раздавленная сапогом каменного Сталина