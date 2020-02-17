В Праге начнутся работы по установке копии Марианской колонны

На пражской Староместкой площади на этой неделе планируется начать работы по восстановлению Марианской колонны напротив Тынского храма, поваленной в 1918 году в знак протеста против символа Габсбургской монархии. Многие, тем не менее, считают 16-метровый памятник данью благодарности защитникам-добровольцам Праги от врагов и ценным памятником зодчества.

Речь идет об установке точной копии увенчанного пластикой Девы Марии монумента, выполненной известным чешским скульптором Петром Ваней. В понедельник, 17 февраля, видимо, начнется археологическоe исследование, после чего строители будут устанавливать фундамент для столба. Он будет установлен в период с конца апреля до середины сентября 2020 г.

Автор копии сообщил ČTK, что располагает всеми разрешениями, необходимыми для этой работы. «Архитектурная часть складируется на судне, на котором мы привезли ее в Прагу. Все уже готово. Часть фрагментов памятника находится в моем ателье», – пояснил ранее скульптор.