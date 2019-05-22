В Праге начинают строить новую ветку метро

Эва Туречкова
22-05-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Строительство новой ветки D столичного метро откроется в июне текущего года. Пражская мэрия на днях дала добро на проведение в районе Панкрац геологического анализа стоимостью в 1,58 млрд крон (63 миллиона евро).

«Это огромный шаг. От планов переходим к действию. Геологический анализ является фактическим началом строительства», - сообщил чешскому информагентству ЧТК заместитель мэра по транспорту Адам Шайнхер, уточнив, что возникшие во время изысканий шахты, ходы и другие подземные сооружения будут находиться в местах, где в будущем проложат сами тоннели.

Строительство участка Панкрац-Писнице должно завершиться в 2027 году.

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31