В Праге начинают строить новую ветку метро

Строительство новой ветки D столичного метро откроется в июне текущего года. Пражская мэрия на днях дала добро на проведение в районе Панкрац геологического анализа стоимостью в 1,58 млрд крон (63 миллиона евро).

«Это огромный шаг. От планов переходим к действию. Геологический анализ является фактическим началом строительства», - сообщил чешскому информагентству ЧТК заместитель мэра по транспорту Адам Шайнхер, уточнив, что возникшие во время изысканий шахты, ходы и другие подземные сооружения будут находиться в местах, где в будущем проложат сами тоннели.

Строительство участка Панкрац-Писнице должно завершиться в 2027 году.