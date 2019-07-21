В Праге начинается международный конкурс «Operalia»

Прага впервые была выбрана местом проведения международного оперного конкурса «Operalia», основанного в 1993 году Пласидо Доминго. Престижное творческое состязание оперных талантов будет проходить шесть дней, до 26 июля, на сцене Национального театра Праги. В финал выйдет десять лучших исполнителей из сорока допущенных к участию в конкурсе исполнителей, а за дирижерский пульт во время заключительного вечера встанет непосредственно Пласидо Доминго.

До сих пор в «Operalia» посчастливилось принять участие двум певцам из Чехии – Борису Приглу (Boris Prýgl, бас-баритон, 2017 год, Премия Биргит Нильссон) и Петр Некоранец (Petr Nekoranec, тенор, 2018 год, участие в полуфинале). В этот раз в конкурсе «Operalia» принимает участие сопрано Здислава Бочкова (Zdislava Bočková), выпускница оперного факультета в Брно.