В Праге начался кинофестиваль документальных фильмов с правозащитной тематикой «Один мир»

Главная тема кинофестиваля с правозащитной тематикой «Один мир» в этом году – климатические изменения. В программе показов 133 картины из 60 стран мира. Фестиваль проходит с 5 по 14 марта в Праге, а далее картины будут показаны еще в 35 городах Чехии и в Брюсселе.

Кинокартины разделены на тематические блоки. Четыре из них постоянные («Международный конкурс», «У вас есть право знать», «Чешский конкурс» и «Панорама»), остальные меняются в зависимости от тематики и направленности фестиваля. В этом году зрители смогут увидеть картины в таких категориях как «Земля тает» (центральный блок фестиваля), «Мужественность и женственность», «Пробелы в системе», «Китай мощный и немощный», «Да здравствует жизнь», «Один ноль», «У вас есть право знать» и «Диагноз».

Среди именитых гостей фестиваля будут Маргот Элизабет Вальстрём (шведский политик и государственный деятель, министр иностранных дел Швеции с 2014 года по 2019 год и активистка по продвижению женщин в политику), певица Май Кхок (бывшая вьетнамская поп-звезда, которая постепенно от популярных песен перешла к авторскому стилю и оппозиции власти), украинский режиссер Ирина Цилик, кино-продюсер и защитник прав человека и свободы слова в искусстве в Казахстане Евгения Плахина, журналистка и активистка из Азербайджана Арзу Гейбулла и многие другие.

Неотъемлемой частью фестиваля является вручение премии Homo Homini за защиту прав человека. Награда присуждается с 1994 года общественной организацией «Человек в беде» (Člověk v tísni). В этом году ее получит выдающийся таджикский юрист Бузургмехр Ёров за деятельность в области защиты прав человека и отстаивания права на справедливый суд для всех граждан Таджикистана.

«Человек в беде» является одним из организаторов фестиваля, ежегодно на открытии фестиваля эта организация вручает премию Homo Homini тем, кто собственными силами отважно и стойко отстаивает права человека в тех странах, где нет свободы в привычном и естественном для нас понимании. В этом году премия будет вручена таджикскому юристу Бузургмехру Ёрову. К сожалению, он не сможет приехать, поэтому награду за него получит его брат, находящейся в Польше на положении беженца. Премию Homo Homini вручит наш почетный гость — украинский кинорежиссер, бывший политзаключенный и лауреат премии Сахарова 2018 года Олег Сенцов», – сообщил генеральный директор кинофестивала Ондржей Каменицки.