В Праге начался фестиваль «Новый русский фильм»

Во второй раз в Чехии проходит фестиваль современной российской кинематографии «Новый русский фильм». Картины, включенные в программу смотра, сначала будут демонстрироваться в Праге – с 27 сентября по 6 октября, а потом, с 10 по 20 октября, в кинотеатрах Брно, Остравы, Злина и Пльзеня. Чешская публика может посмотреть 40 новых российских картин и побывать на встречах с их творцами, например, с режиссерами Павлом Лунгиным и Александром Галибиным, артистами Гошей Куценко и Натальей Вдовиной. На открытие фестиваля российского кино в Прагу приехал режиссер Карен Шахназаров.