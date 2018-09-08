В Праге начался Чехословацкий фестиваль

Ирина Ручкина
08-09-2018
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В субботу 8 сентября на Староместской площади состоялось праздничное открытие двухдневного фестиваля, посвященного столетию Чехословацкой республики. Гости смогли услышать выступление струнного квартета Unique Quartet. Фестиваль продлится два дня, участие примут музыкальные группы и отдельные исполнители из Чехии и Словакии.

На площади будут также установлены палатки с изделиями народных промыслов и стенды регионов Чешской и Словацкой республик. Сопроводительная программа рассчитана и на взрослых, и на детей.

 
 
 
 
 
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