В Праге началась подготовка к эксгумации останков З. Машиновой – политзаключенной, умершей в тюрьме в 1956 г.

Пражская мэрия приняла решение о получении образцов останков из массового захоронения на кладбище Дяблице, где погребали заключенных, умиравших в тюрьмах в 1950-е гг. Цель исследования – определить точное место захоронения Здены Машиновой, которая в 1953 г. была арестована госбезопасностью ЧССР за участие в деятельности своих сыновей, сопротивлявшихся коммунистическому режиму.

После проведения фальсифицированного судебного процесса Машинова была осуждена на 25 лет тюремного заключения «за предательство родины и шпионаж». В 1956 г. она скончалась в тюрьме.

В прошлом году Министерство обороны Чешской Республики посмертно наградило Здену Машинову за участие в сопротивлении. Согласие на эксгумацию останков дала дочь Машиновой.