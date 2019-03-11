В Праге началась «Неделя мозга»

В чешской столице открылся фестиваль «Неделя мозга», который продлится с 11 по 17 марта. Посетители мероприятий узнают, как можно избавиться от фобий и улучшить память. В стенах Академии наук специалисты читают лекции по неврологии, экспериментальной медицине и новейшим технологиям.

Одним из лекторов станет основатель фестиваля Йозеф Сык, сотрудник Института экспериментальной медицины АН, специализирующийся на слуховой системе мозга. Сотрудник Национального психиатрического института Цирил Хёшль расскажет о «синдроме выгорания».

В рамках фестиваля посетителям предлагается принять участие в воркшопах и экспериментах и разгадать головоломки. «Неделя мозга» проводится в Праге уже в 21-й раз.