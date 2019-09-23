В Праге началась конференция «Пересмотр политических процессов и реабилитация их жертв»

Лорета Вашкова
23-09-2019
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В Праге в понедельник началась конференция под названием «Пересмотр политических процессов и реабилитация их жертв в судебном порядке в коммунистической Чехословакии».

Она подготовлена в сотрудничестве с Архивом подразделения безопасности и Национальным архивом. Самое большое внимание организаторы форума уделяют сравнению политических процессов, проходивших в отдельных республиках Советского Союза. Одной из тем целого ряда докладов является прошение о помиловании Канцелярии президента республики.

 
 
 
 
 
 
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