В Праге началась конференция «Пересмотр политических процессов и реабилитация их жертв»

В Праге в понедельник началась конференция под названием «Пересмотр политических процессов и реабилитация их жертв в судебном порядке в коммунистической Чехословакии».

Она подготовлена в сотрудничестве с Архивом подразделения безопасности и Национальным архивом. Самое большое внимание организаторы форума уделяют сравнению политических процессов, проходивших в отдельных республиках Советского Союза. Одной из тем целого ряда докладов является прошение о помиловании Канцелярии президента республики.