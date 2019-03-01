В Праге может открыться филиал Центра Помпиду

В чешской столице прошли переговоры между премьер-министром Чехии Андреем Бабишом, президентом парижского Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду Сержом Лавиньом и директором пражской Национальной галереи Иржи Файтом по поводу возможностей реализации совместных проектов. Как подтвердил глава чешского правительства, Прага претендует на открытие центральноевропейского филиала Центра Помпиду.

Актуально обсуждается возможность проведения цикла выставок из парижских собраний в Праге и чешского искусства в столице Франции.