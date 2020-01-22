В Праге могут пройти старты велогонок Тур де Франс и Джиро д'Италия

Крупнейшие велогонки Тур де Франс и Джиро д'Италия проявили заинтересованность провести в ближайшие годы старты своих многодневных состязаний в столице Чехии. Од этом агентству ЧТК сообщил совета Праги Вит Шимрал, по словам которого город может пригласить обе престижные велогонки. Предлагаемый график состязаний будет разработан до конца января.

За последние восемь лет Тур де Франс пять раз проводила старты за пределами страны. В этом году велосипедисты стартуют в Ницце, однако в 2021 г. состязание начнется в Копенгагене. Расходы на проведение одного этапа Тур де Франс, которая является одной из самых популярных велогонок в мире, составляют около 100 тыс. евро.