В Праге и еще 23 городах проходит «праздник соседей»

В 100 разных местах чешской столицы и еще 23 городах страны проходит так наз. «праздник соседей» – мероприятия, призванные сблизить живущих по соседству людей и помочь им лучше узнать друг друга. В этом году тема праздника, который проходит уже в 13-й раз, сформулирована как «Город мечты».

Движение на улицах закрывается для автомобильного транспорта; местные жители своими силами проводят концерты, воркшопы, угощают друг друга блюдами собственного приготовления, обмениваются семенами растений и пивными дрожжами. В программе праздника также — выставки старинных фотографий. Осиналицкая улица Праги проводит праздник в стиле Первой Чехословацкой республики.