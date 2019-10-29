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В Праге и Брно стартует фестиваль скандинавской культуры

Эва Туречкова
29-10-2019
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«Дни Севера» - так называется фестиваль, посвященный культуре скандинавских стран, который проходит в двух крупнейших городах Чехии до 6 ноября. В этом году центральной темой мероприятия стал «путь». Главный гость фестиваля - исландская писательница и лауреат литературной премии Северного совета Аудур Ава Олафсдоттир.

Чешской публике будут представлены также шедевры скандинавской кинематографии.

В Праге состоится прогулка по стопам финского прозаика и поэта Пентти Саарикоски, который в 60-е годы провел в чешской столице несколько недель со своей возлюбленной из ГДР Сарой Кирш. Дневниковые записи того времени были впервые опубликованы в 1967 году, чешский перевод появился на книжных прилавках в 2017 году.

 
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