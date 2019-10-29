В Праге и Брно стартует фестиваль скандинавской культуры

«Дни Севера» - так называется фестиваль, посвященный культуре скандинавских стран, который проходит в двух крупнейших городах Чехии до 6 ноября. В этом году центральной темой мероприятия стал «путь». Главный гость фестиваля - исландская писательница и лауреат литературной премии Северного совета Аудур Ава Олафсдоттир.
Чешской публике будут представлены также шедевры скандинавской кинематографии.
В Праге состоится прогулка по стопам финского прозаика и поэта Пентти Саарикоски, который в 60-е годы провел в чешской столице несколько недель со своей возлюбленной из ГДР Сарой Кирш. Дневниковые записи того времени были впервые опубликованы в 1967 году, чешский перевод появился на книжных прилавках в 2017 году.
Кутна Гора: лаборатория алхимика и рецепт философского камня
Директор чешской контрразведки: В Чехии была ликвидирована сеть российской ФСБ
Дом в Терезине раскрыл свою военную тайну
Археопарк Павлов представляет древнейшую в мире топографическую карту, вырезанную на бивне мамонта
Трансплантация донорского сердца без его остановки