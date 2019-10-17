В Праге и Брно состоялись демонстрации в поддержку курдов

16 октября в крупнейших городах Чешской Республики состоялись демонстрации в поддержку курдов и в знак протеста против военной операции Турции. В Праге в районе Кларов собрались несколько сотен человек, а на Доминиканской площади Брно – около 400 человек, которые призывали запретить экспорт вооружений в Турцию и ввести против Стамбула экономические санкции. Организатором мероприятий выступил Комитет по защите революции в Рожаве.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «доведет операцию по созданию зоны безопасности на сирийской стороне границы шириной в примерно 30 километров до конца, невзирая ни на какое давление и санкции».