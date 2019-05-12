В Праге и Брно прошли демонстрации семей с детьми против изменения климата

Катерина Айзпурвит
12-05-2019
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На пьяцетте Вацлава Гавела в Праге собралось около 200 взрослых и детей, чтобы выразить свой протест против недостаточной активности чешских политиков и крупных корпораций в борьбе с климатическими изменениями. Протестующие направили петицию мэру Праги Зденеку Гржибу и городскому совету с требованием «безотлагательно объявить режим климатического бедствия».

С плакатами «У нас нет еще одной планеты» и «Сохраним климат для наших детей» манифестанты проследовали на другой берег Влтавы. Демонстрация под теми же лозунгами была проведена в Брно, где протестующие также прошли маршем по городу. Акции были приурочены ко Дню матерей.

 
 
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