В Праге и Брно прошли демонстрации семей с детьми против изменения климата

На пьяцетте Вацлава Гавела в Праге собралось около 200 взрослых и детей, чтобы выразить свой протест против недостаточной активности чешских политиков и крупных корпораций в борьбе с климатическими изменениями. Протестующие направили петицию мэру Праги Зденеку Гржибу и городскому совету с требованием «безотлагательно объявить режим климатического бедствия».

С плакатами «У нас нет еще одной планеты» и «Сохраним климат для наших детей» манифестанты проследовали на другой берег Влтавы. Демонстрация под теми же лозунгами была проведена в Брно, где протестующие также прошли маршем по городу. Акции были приурочены ко Дню матерей.