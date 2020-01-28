Архив передач

В Праге госпитализированы шесть иностранцев, которые будут проверены на коронавирус

Антон Каймаков
28-01-2020
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Из пражского отеля в районе Нусле в столичную больницу «На Буловке» ночью привезли шесть иностранцев с признаками вирусного заболевания. Ныне пациентов, у которых поднялась высокая температура, будут проверять на коронавирус. Проблема в том, что недавно иностранцы находились в контакте с человеком, который жил в китайском регионе, который ныне из-за коронавируса оказался в карантине. У госпитализированных иностранцев, однако, заражение еще выявлено не было.

Изоляция в больничной палате инфекционного отделения – профилактическая мера, подчеркивают медики, которые действуют полностью в соответствие с действующими инструкциями.

 
 
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