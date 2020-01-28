В Праге госпитализирован китайский турист с подозрением на коронавирус

Ночью из одного из пражских отелей в столичную больницу «На Буловке» в инфекционное отделение привезли шесть китайских туристов. Один пациент с температурой был оставлен для проведения необходимых лабораторных исследований. Иностранцы в течение последних 14 дней контактировали с человеком, который приехал из региона Китая, где наблюдаются заражения коронавирусом. У госпитализированного иностранца, однако, заражение еще выявлено не было.

Изоляция в больничной палате инфекционного отделения – профилактическая мера, подчеркивают медики, которые действуют полностью в соответствие с действующими инструкциями.

Между тем стало известно, что у пациента, изолированного в специальной палате больницы города Кромержиж, вернувшегося из Китая и обратившегося к варчам в минувший понедельник обратился с признаками гриппа, заражение коронавирусом не подтвердилось.