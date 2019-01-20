В Праге День Соборности Украины отметили, создав «живую цепь» на Карловом мосту

Катерина Айзпурвит
20-01-2019
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В Праге в честь Дня Соборности Украины, который отмечается 22 января, на Карловом мосту была составлена «живая цепь», символизирующая единство народа. Акцию, проходившую под патронажем посольства Украины в Чехии, провели местные активисты и представители украинской диаспоры, которые пришли в центр чешской столицы с национальными флагами Украины и флагами крымских татар.

День Соборности Украины отмечается в годовщину подписания Акта воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской Народной республики. В этом году празднуется столетие этого события, которое произошло в Киеве 22 января 1919 года. Традиционно в ознаменование Дня Соборности украинцы, взявшись за руки, создают длинные «живые цепи».

 
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