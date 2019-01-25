В Праге даст концерт Эннио Морриконе

В пятницу вечером в пражской «02 Арене» выступит с концертом итальянский композитор Эннио Морриконе, сочинивший музыку к более чем пятистам фильмов. Концерт в чешской столице будет юбилейным – Морриконе недавно отпраздновал свое 90-летие.

Известнейший композитор в мире кино работал с крупнейшими режиссёрами Италии, и не только. Морриконе писал музыку к фильмам Бернардо Бертолуччи, Пьера Паоло Пазолини, а также Романа Полански, Оливера Стоуна и других. Является автором и камерной инструментальной музыки.