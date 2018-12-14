В Праге был задержан один из криминальных авторитетов Черногории

В одной из частных пражских квартир в ночь на четверг был чешским спецназом задержан один из криминальных авторитетов преступного мира Черногории. Слободан Кашчелан, глава так называемого кавачского клана, находился в международном розыске с февраля 2017 года, сообщает неправительственная организация Krik, занимающаяся мониторингом преступности и коррупции.

Кашчелан подозревается в совершении целого ряда преступлений, в том числе в создании организованной преступной группы, наркоторговле, отмывании денег, шантаже и попытке убийства Игоря Марковича, члена национальной сборной Черногории по гандболу.

Чешская полиция комментарии по поводу задержания давать отказалась, сообщает ЧТК.