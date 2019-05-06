В Праге, Брно и Остраве проходят демонстрации за независимость юстиции

Эва Туречкова
06-05-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В крупных чешских и моравских городах, в Праге, Брно и Остраве проходят демонстрации в защиту независимости чешской юстиции. Демонстранты требуют отставки новой главы Минюста Марие Бенешовой от движения ANO, а также гарантий, что премьер Андрей Бабиш не сможет повлиять на исход заведенного против него уголовного дела.

Организатором акций является движение «Миллион мгновений за демократию», которое борется «за назначение новой, независимой главы министерства юстиции».

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31