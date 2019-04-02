В поставке польской курятины обнаружены сальмонеллы

Эва Туречкова
02-04-2019
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В поставке польской курятины весом в полтонны были обнаружены бактерии сальмонеллы, сообщил во вторник Госветнадзор. Куриное филе тем временем уже было доставлено в пять заведений общественного питания в Градец-Кралове, Горжице, Колин и Хоцень.

Сальмонеллы вызывают в организме человека острую кишечную инфекцию. В мясе и молоке бактерии размножаются, не влияя на цвет и вкус продуктов. Симптомы болезни – повышение температуры, боли в мышцах, тошнота и рвота. Сальмонеллы, однако, не устойчивы к высоким температурам и легко уничтожаются в ходе тепловой обработки.

Напомним, что лишь неделю назад Чехия отменила проверки польской говядины. Экстренные меры были введены в феврале текущего года после выявления сальмонелл в поставке 700 кг говядины.

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