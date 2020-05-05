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В Посольстве Чехии в РФ увеличится численность персонала

Тимур Кашапов
05-05-2020
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С 1 июня МИД Чехии увеличит численность административно-технического персонала посольства страны в Москве на четыре человека. Предложение было одобрено правительством, отмечается на официальном сайте кабмина. Согласно представленной информации, причиной является обеспечение выполнения некоторых процедур и процессов в диппредставительстве Чехии в РФ. Бюджет посольства при этом по сравнению с 2020 годом вырастет в следующем году на 6,5 млн до 16,6 млн крон (около 600 тыс. евро).

«В посольстве в Москве уже давно ощущается нехватка административного и технического персонала. По этой причине с 1 июня 2020 года предлагается увеличить количество систематизированных должностей на три должности в рамках девятого чиновничьего класса и одну в рамках одиннадцатого класса», - сказано в сообщении министерства.

 
 
 
 
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