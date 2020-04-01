В поселке Кинице отменен полный карантин

Карантин, введенный для жителей поселка Кинице в Гавличко-бродской области с населением менее 90 человек, с 1 апреля был отменен. На карантине из-за COVID-19 или контакта с уже заразившимися остаются лишь 26 человек. Часть жителей поселка смогла отправиться на работу за пределы населенного пункта, многие также работают в удаленном режиме.

Полный запрет на въезд и выезд из этого населенного пункта пришлось ввести после выявления в населенном пункте 8 человек, заразившихся новым коронавирусом после того как жители отмечали 7 марта приближающийся Международный день женщин.

Некоторые из проживающих здесь граждан позже критиковали, что администрация разрешила проведение массового мероприятия, когда уже можно было предположить грядущее осложнение ситуации в связи с эпидемией коронавируса. Администрация отмежевалась от критики в печатном издании, доступном жителям Кинице. необходимый провиант и лекарства из-за отсутствия магазина в поселке жители получали благодаря соседской взаимовыручке. Все выезды и въезды круглосуточно охранялись полицией. Н еколько дней назад полкный карантин был снят и для городов Уничов и Литовел.