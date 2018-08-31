В пользу семей чешских военнослужащих, погибших в Афганистане, было собрано более 10 млн крон

Катерина Айзпурвит
31-08-2018
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Более 10 млн крон (390 тыс. евро) перечислили граждане страны на счет благотворительного Военного фонда солидарности (VFS) и путем направления сообщений с пожертвованиями в пользу семей чешских военнослужащих, погибших в начале августа в Афганистане. Всего в акции приняло участие более 35 000 человек. Такие данные передала агентству ČTK председатель фонда Ленка Шмердова. От имени Армии ЧР благодарность всем жертвователям выразил начальник Генштаба Алеш Опата.

Сбор средств завершается 31 августа, в полночь. Затем руководство фонда определит, как собранные деньги будут распределены между семьями Мартина Марцина, Камила Бенеша и Патрика Штепанека, которые погибли в результате взрыва, совершенного террористом-смертником, вблизи военной базы Баграм в афганской провинции Парван.

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