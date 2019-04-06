В половине ресторанов Чехии действует запрет не только на обычные, но и на электронные сигареты

Анализ, проведенный по инициативе сенатора Ярослава Малого, показал, что половина ресторанов в Чехии запрещает использование во внутренних помещениях электронных сигарет и IQOS (устройств нагревания табака). При этом «антитабачный закон», вступивший в силу 31 марта 2017 года, запрещает курение в помещениях предприятий общественного питание только обычных сигарет.

Согласно результатам опроса, проводившегося в течение трех месяцев 2019 года в 280 ресторанах, 54% из них запрещает курить электронные сигареты и лишь 5% делают различие между электронными сигаретами и IQOS, которые в некоторых ресторанах разрешены.

«Беседуя с персоналом, мы столкнулись с такими правилами как запрет на электронные сигареты в дневные часы, "когда там дети", или только с разрешения других посетителей», – сообщил агентству ČTK сенатор Малы.