В поддержку российского журналиста Ивана Голунова

Ирина Ручкина
09-06-2019
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В Чешской Республике была подана петиция в поддержку российского журналиста Ивана Голунова, арестованного на этой неделе за предполагаемое хранение наркотиков. В субботу, 8 июня, суд постановил перевести Голунова под домашний арест. Авторы петиции, которую подписало уже множество русскоязычных жителей Чехии, не верят в возможность справедливого расследования дела. Сегодня, 9 июня, текст петиции был передан в Чешское информационной агентство ČTK.

«Мы просим журналистское сообщество и власти Чехии и других стран оказать поддержку Ивану Голунову и свободе слова в России, потребовать от ее властей провести расследование этого преступления против журналиста и наказать виновных в фабрикации против него уголовного дела», - говорится в тексте петиции, инициатором которой стал Антон Литвин, директор фестиваля современной русской культуры Kulturus.

 
 
 
 
 
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