В Пльзене впервые почтили память Йозефа Главатого, который поджег себя после гибели Яна Палаха

В городе Пльзень впервые официально почтили память Йозефа Главатого, который поджег себя вечером 20 января 1969 года, на другой день после кончины Яна Палаха, совершившего самоссожение 16 января. Через несколько дней после этого поступка Главатый умер от ожогов. Торжественное собрание состоялось на площади Т. Г. Масарика, которая 50 лет назад называлась Дукельской, где полвека назад произошло это трагическое событие.

Цветы от имени администрации Пльзеня возложил к месту самоссожения Главатого мэр города Мартин Бакса. В церемонии принимала участие и племянница Й. Главатого Ярослава Силварова с семьей.