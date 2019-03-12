В Пльзене скончалась знаменитая цыганская певица Вера Била

Лорета Вашкова
12-03-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В возрасте 64 лет в факультетской больнице города Пльзень скончалась цыганская певица Вера Била. Об этом информировал портал Romea.cz. На рубеже XIX-XX веков Била была самой известной исполнительницей Чехословакии в мире и прославилась в ходе гастролей с ансамблем Kale.

Билеты на ее концерт в парижской "Oлимпии" были быстро распроданы, Вера Била выступила и в Белом доме по приглашению Билла Клинтона. По данным портала Romea.cz., певицу госпитализировали в понедельник вечером. Причиной ее смерти стал инфаркт.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 