В Пльзене продолжаются «Торжества свободы»

Антон Каймаков
05-05-2019
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До 6 мая в Западной Чехии, в городе Пльзень, будут продолжаться «Торжества свободы» в часть 74-й годовщины освобождения Чехословакии от гитлеровских захватчиков. Именно 6 мая 1945 года в город вошли подразделения американской армии под командованием генерала Джорджа Смита Паттона. В этот раз в праздновании принимают участие шестеро американских и четверо бельгийских ветеранов, принимавших в конце Второй мировой войны непосредственное участие в освобождении Пльзеня. Самому старшему из присутствующих ветеранов в 2019 году исполнится 97 лет.

В программе праздника – традиционный проезд автоколонны ветеранов по Пльзеню – «Ride of Freedom». Завершатся «Торжества свободы» в понедельник возложением венков к памятнику «Спасибо, Америка!» на Американской улице города.

 
 
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