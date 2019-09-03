В Пльзене открыли 16 новых «камней преткновения» в память о жертвах Холокоста

Шестнадцать новых «камней преткновения» (Stolpersteine), которые в Чехии называют «камнями исчезнувших», было открыто в Пльзене в память о евреях-жителях города, погибших в нацистских концлагерях. В январе 1942 г. из этого региона было отправлено три транспорта, где находилось 2600 человек. Из числа жителей Пльзеня еврейского происхождения до конца войны дожило лишь 204 человека.

«Камни преткновения» – это небольшие бетонные кубики, с латунной пластиной, на которой выгравировано имя, год рождения, год и место смерти человека. Их встраивают в мостовые перед домами жертв нацизма. Проект немецкого художника Гюнтера Демнига призван напоминать о судьбах тех, кто был убит, выслан или вынужден совершить самоубийство. Помимо евреев, ставших жертвами Холокоста, такие камни устанавливают в память о цыганах, свидетелях Иеговы, гомосексуалах, участниках Сопротивления и других жертвах нацизма. В Европе уже было открыто более 70 000 подобных камней, 33 из которых установлено в Пльзене.