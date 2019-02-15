В Пльзене открылась фотовыставка в честь столетия путешественника Мирослава Зикмунда

В Пльзене открылась фотовыставка, подготовленная в рамках проекта «Зикмунд-100», на которые представлены фотографии путешественников Лукаша Сохи и Томаша Ванеурека, проехавших маршрутами Мирослава Зикмуда и Иржи Ганзелки. Выставка приурочена к юбилею путешественника и писателя, уроженца Пльзеня Мирослава Зикмунда, который отметил 14 февраля 2019 года свой столетний юбилей.

Соха и Ванеурек посетили Ближний Восток, Индию, Непал и Суматру, Японию, а также восточную часть СССР, где в 1959-1964 гг. побывали Зикмунд и Ганзелка. Их последователи посетили 32 страны, проехав почти 130 000 км. На представленных фотоснимках они пытались запечатлеть те же места, которые более полувека назад попали в объектив знаменитых чехословацких путешественников.