В Пльзене начнут ходить новые трамваи

Škoda Transportation поставит городу Плзень 22 трамвая «ForCity Smart». Общая стоимость контракта превысит миллиард крон (40 миллионов евро). Пльзень станет вторым после Остравы городом, который обслуживает уже второе поколение трамваев, произведенных компанией Škoda, сообщил во вторник во время подписания контракта директор предприятия Петр Брзезина. Процент низкопольных подвижных составов в городе увеличится с 69 до 86. Подобный тип трамваев обслуживает жителей Хельсинки, готовятся поставки в ряд немецких городов.