В Пльзене кофейничают ради дождевых червей

У входа или на стене десятка кафе г. Пльзень можно найти обозначение в виде наклеек "Piju kafe pro žížaly" («Я пью кофе ради дождевых червей»). «Лозунг» взяли на вооружение инициаторы проекта, направленного на пропаганду использования кофейной гущи для компостирования органических отходов и подкормки растений.

Программа, поддержанная властями Пльзеня и Благотворительным фондом Zelený poklad («Зеленое сокровище»), стартовала в апреле и объединяет отдельные кофейни с садоводами-любителями. Реализует проект местное объединение Envic, сообщила информагентству ČTK от имени координаторов начинания Aлена Легманнова.

Из обозначенных таким образом кофейных заведений жители города могут уносить спитой кофе для использования на своем садовом участке или в вермикомпостере, где с помощью червей возникает одно из лучших биоудобрений для огорода.