В первом туре выборов зампредседателя ЧСДП наибольшее число голосов получил М. Шмарда

В первом туре выборов председателя чешской социал-демократической партии наибольшее число голосов получил мэр г. Нове Место-на-Мораве Михал Шмарда. Министр труда Яна Малачова получила на два голоса меньше. На третьем месте оказался депутат парламента Ондржей Веселы.

Министр иностранных дел Томаш Петршичек по числу набранных голосов оказался четвертым. Ранее глава МИД заявил, что если его кандидатура на пост зампредседателя ЧСДП не получит поддержки, он сложит с себя министерские полномочия. Председатель партии Ян Гамачек, со своей стороны, сообщил, что выборы заместителя не повлияют на перестановки в правительстве и не должны определять состав кабинета.

Действия Томаша Петршичека в качестве главы внешнеполитического ведомства критикует президент Милош Земан и представители компартии.