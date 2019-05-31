В первом квартале 2019 г. рост чешской экономики составил 2,6%

Катерина Айзпурвит
31-05-2019
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В первом квартале 2019 г. чешская экономика демонстрировала рост, который составил 2,6%. По данным Чешского статистического управления, рост оказался несколько выше прогнозируемого, который оценивался в 2,5%.

Наибольший вклад в экономический рост внесла обрабатывающая промышленность, прежде всего машиностроение и производство резиновых и пластиковых изделий. На втором месте оказалось автомобилестроение и производство электрооборудования. Экспорт в первом квартале повысился на 2%, импорт – на 2,1%.

 
 
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